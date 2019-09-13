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Главарь 2019 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Главарь
Киноафиша Сериалы Главарь Сезоны Сезон 1

Top Boy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Главарь»

В 1 сезоне сериала «Главарь» в центре событий оказываются двое опытных торговца наркотиками. Они возвращаются на суровые улицы Лондона, чтобы наладить свой бизнес, усилить зону влияния и улучшить свое финансовое положение. Столкнувшись с молодым парнем, прожженные наркодельцы даже предположить не могли, что имеют дело с беспощадным аферистом, из-за которого они в скором времени окажутся в опасности. Джейми полон решимости стать лидером преступной группировки и установить связи с новыми поставщиками. Тем временем на Ямайке закоренелый преступник Дюшейн вынужден подчиняться криминальному авторитету.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Главарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
На мели Bruk Up
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2019
Восстановление связей Building Bridges
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2019
Пламя Big Flame
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2019
Пепелище Bonfire Night
Сезон 1 Серия 4
13 сентября 2019
Запах дыма Smoke Gets in Your Hands
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2019
Вербовка Press Gang
Сезон 1 Серия 6
13 сентября 2019
Стоит ли игра свеч? The Squeeze
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2019
Сглаз Bad Eye
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2019
У всех есть семья Everyone's Got Family
Сезон 1 Серия 9
13 сентября 2019
Ты меня не знаешь You Don't Know Me
Сезон 1 Серия 10
13 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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