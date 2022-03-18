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Главарь 2019 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Главарь
Киноафиша Сериалы Главарь Сезоны Сезон 2

Top Boy 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Главарь»

Во 2 сезоне сериала «Главарь» история об опытных драгдилерах, промышляющих на улицах Лондона, продолжается. Ранее на их пути возник молодой талантливый аферист, который всерьез угрожал планам наркоторговцев. Дюшейн и Салли приложили все усилия, чтобы избавиться от Шуги и Джейми. Они организовали нападение на них, но внезапная перестрелка все испортила. Убийство недоброжелателя возвращает Джейми утраченные позиции. Однако Дюшейн и Салли продолжают разрабатывать план, с помощью которого им бы удалось перехитрить мошенника.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Главарь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мораль Good Morals
Сезон 2 Серия 1
18 марта 2022
Как всё исправить? How Do I Fix This?
Сезон 2 Серия 2
18 марта 2022
Маленькая услуга Likkle Favour
Сезон 2 Серия 3
18 марта 2022
Головная боль Fully Loaded Headache
Сезон 2 Серия 4
18 марта 2022
15 процентов 15 Points
Сезон 2 Серия 5
18 марта 2022
Без маскарада De Capa y Espada
Сезон 2 Серия 6
18 марта 2022
Мы стоим друг за друга We Ride Out for Family
Сезон 2 Серия 7
18 марта 2022
Прояви себя Prove Yourself
Сезон 2 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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