Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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Вся информация о сериале
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Drama Series
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Director, Fiction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Director, Fiction
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Scripted Casting
Номинант
BAFTA 2012
Best Original Television Music
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
Best Photography and Lighting: Fiction
Номинант
Best Director: Fiction
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
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