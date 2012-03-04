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Без права на ошибку 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Без права на ошибку
Киноафиша Сериалы Без права на ошибку Сезоны Сезон 1

Без права на ошибку 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Без права на ошибку»

В 1 сезоне сериала «Без права на ошибку» действие происходит в 1944 году. До окончания Великой Отечественной войны осталось несколько месяцев. Немцы столкнулись с суровой русской зимой и понесли значительные потери. Однако до победы советской армии еще далеко. Войскам СССР предстоит отбить Город у вражеской армии, но он отлично укреплен. Известно, что объект заминирован. Чтобы фашисты не взорвали его при попытке штурма, атаку нужно подготовить тщательно. Командование решает задействовать группу разведчиков, но все члены погибают. В живых остался только один солдат, которому и предстоит донести секретные данные.

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Список серий 1-го сезона сериала «Без права на ошибку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 марта 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 марта 2012
График выхода всех сериалов
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