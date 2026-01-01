Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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