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Награды и номинации «Пингвин»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Номинант
 Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
 Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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