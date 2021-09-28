В 1 сезоне сериала «Выжившие: Сено» в мире начинается загадочная эпидемия, миллионами выкашивающая людей. Выжившие погибают, если спят больше двух часов в сутки. Среди чудом уцелевших людей оказывается и одинокий отец Лев, похоронивший жену и воспитывающий двоих детей. Старшая Надя во всем помогает ему по хозяйству, а младший Леша охотится и следит, чтобы к их дому не приближались посторонние. Семья поселилась на окраине заброшенной деревни, чтобы реже пересекаться с другими людьми, ведь любой незнакомец теперь может представлять опасность. Но однажды хозяйство Льва привлекает проходящих мимо мародеров.