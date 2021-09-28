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Выжившие: Сено 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Сено
Киноафиша Сериалы Выжившие: Сено Сезоны Сезон 1

Выжившие: Сено 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Сено»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Сено» в мире начинается загадочная эпидемия, миллионами выкашивающая людей. Выжившие погибают, если спят больше двух часов в сутки. Среди чудом уцелевших людей оказывается и одинокий отец Лев, похоронивший жену и воспитывающий двоих детей. Старшая Надя во всем помогает ему по хозяйству, а младший Леша охотится и следит, чтобы к их дому не приближались посторонние. Семья поселилась на окраине заброшенной деревни, чтобы реже пересекаться с другими людьми, ведь любой незнакомец теперь может представлять опасность. Но однажды хозяйство Льва привлекает проходящих мимо мародеров.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Сено» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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