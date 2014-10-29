В 3 сезоне сериала «Лиллехаммер» приключения бывшего члена мафиозной группировки из Нью-Йорка Фрэнка Тальяно продолжаются. Бывший гангстер по-прежнему пытается начать жизнь с чистого листа, но былые привычки напоминают о себе. Фрэнк помогает девушке, которая угодила в неприятности. Роар попадает в беду. Чтобы выручить его, Фрэнк и Торгейр вынуждены воспользоваться дипломатическими приемами. И немного прибегнуть к шантажу. А когда Фрэнк приезжает из Рио со своими подельниками, они узнают, что литовцы подожгли «Фламинго». Герои понимают, что пришла пора нанести ответный удар.