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Лилихаммер 2012 - 2014, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Лилихаммер
Киноафиша Сериалы Лилихаммер Сезоны Сезон 3

Lilyhammer 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Лилихаммер»

В 3 сезоне сериала «Лиллехаммер» приключения бывшего члена мафиозной группировки из Нью-Йорка Фрэнка Тальяно продолжаются. Бывший гангстер по-прежнему пытается начать жизнь с чистого листа, но былые привычки напоминают о себе. Фрэнк помогает девушке, которая угодила в неприятности. Роар попадает в беду. Чтобы выручить его, Фрэнк и Торгейр вынуждены воспользоваться дипломатическими приемами. И немного прибегнуть к шантажу. А когда Фрэнк приезжает из Рио со своими подельниками, они узнают, что литовцы подожгли «Фламинго». Герои понимают, что пришла пора нанести ответный удар.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Лилихаммер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мальчик-тигр Tigergutt
Сезон 3 Серия 1
29 октября 2014
Иностранные дела Strandet
Сезон 3 Серия 2
5 ноября 2014
Возвращение домой Hjemkomsten
Сезон 3 Серия 3
12 ноября 2014
Ум подобен обезьяне Hoppet
Сезон 3 Серия 4
19 ноября 2014
Томми Tommy
Сезон 3 Серия 5
26 ноября 2014
Менестрель Boy Der gresset er grønnest
Сезон 3 Серия 6
3 декабря 2014
Похороны Begravelsen
Сезон 3 Серия 7
10 декабря 2014
Незаконченные дела Loose Ends
Сезон 3 Серия 8
17 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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