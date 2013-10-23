Во 2 сезоне сериала «Лиллехаммер» Фрэнк Тальяно, который теперь обосновался в маленьком норвежском городке, снова столкнулся с трудностями. На сей раз ему на голову свалились британцы, которые полны решимости отомстить за смерть своего соратника Дункана Хаммера. Помимо этого, нью-йоркские мафиози все еще мечтают расквитаться с отступником. Но Фрэнк не собирается сдаваться никому из них. Некоторое врем назад он стал отцом, у него появилась команда верноподданных, которые, пусть и не обладают большими умственными способностями, но готовы ради него на все. И, наконец, Фрэнк ощутил, что в Норвегии он чувствует себя как дома...