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Лилихаммер 2012 - 2014 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Лилихаммер
Киноафиша Сериалы Лилихаммер Сезоны Сезон 2

Lilyhammer 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лилихаммер»

Во 2 сезоне сериала «Лиллехаммер» Фрэнк Тальяно, который теперь обосновался в маленьком норвежском городке, снова столкнулся с трудностями. На сей раз ему на голову свалились британцы, которые полны решимости отомстить за смерть своего соратника Дункана Хаммера. Помимо этого, нью-йоркские мафиози все еще мечтают расквитаться с отступником. Но Фрэнк не собирается сдаваться никому из них. Некоторое врем назад он стал отцом, у него появилась команда верноподданных, которые, пусть и не обладают большими умственными способностями, но готовы ради него на все. И, наконец, Фрэнк ощутил, что в Норвегии он чувствует себя как дома...

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Лилихаммер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Миллуолл Кирпич Milwall Brick
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2013
Из Африки Out of Africa
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2013
Зеленый Скрипача Fiddler's Green
Сезон 2 Серия 3
6 ноября 2013
Черный Toe The Black Toe
Сезон 2 Серия 4
13 ноября 2013
Остров The Island
Сезон 2 Серия 5
20 ноября 2013
Специальное образование Special Education
Сезон 2 Серия 6
27 ноября 2013
Морозильник The Freezer
Сезон 2 Серия 7
4 декабря 2013
Призраки Ghosts
Сезон 2 Серия 8
11 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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