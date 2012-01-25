В 1 сезоне сериала «Лиллехаммер» в центре событий оказывается босс нью-йоркской мафии итальянского происхождения по имени Фрэнк Тальяно, которому пришлось сдать своего шефа и, воспользовавшись программой защиты свидетелей, отправиться в норвежский городок Лиллехаммер. Американский гражданин Фрэнк, который теперь откликается на имя Джонни, быстро заскучал в провинции и решил создать там свою империю. Он открыл клуб, обзавелся приспешниками и научился с ловкостью обходить норвежские законы. Местные правоохранители не сразу поняли, что произошло, ведь в городе давно не случалось ничего из ряда вон выходящего.