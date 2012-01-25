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Лилихаммер 2012 - 2014 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лилихаммер
Киноафиша Сериалы Лилихаммер Сезоны Сезон 1

Lilyhammer 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лилихаммер»

В 1 сезоне сериала «Лиллехаммер» в центре событий оказывается босс нью-йоркской мафии итальянского происхождения по имени Фрэнк Тальяно, которому пришлось сдать своего шефа и, воспользовавшись программой защиты свидетелей, отправиться в норвежский городок Лиллехаммер. Американский гражданин Фрэнк, который теперь откликается на имя Джонни, быстро заскучал в провинции и решил создать там свою империю. Он открыл клуб, обзавелся приспешниками и научился с ловкостью обходить норвежские законы. Местные правоохранители не сразу поняли, что произошло, ведь в городе давно не случалось ничего из ряда вон выходящего.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лилихаммер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Проверка реальности Reality Check
Сезон 1 Серия 1
25 января 2012
Фламинго The Flamingo
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2012
Блюз по Гуантанамо Guantanamo Blues
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2012
Повитуха The Midwife
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2012
Такой город мне по вкусу My Kind of Town
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2012
Пакуйте кожаные штаны Pack Your Lederhosen
Сезон 1 Серия 6
29 февраля 2012
Нянька The Babysitter
Сезон 1 Серия 7
7 марта 2012
Тролли Trolls
Сезон 1 Серия 8
14 марта 2012
График выхода всех сериалов
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