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Несколько дней из жизни доктора Калистратовой 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Несколько дней из жизни доктора Калистратовой
Киноафиша Сериалы Несколько дней из жизни доктора Калистратовой Сезоны Сезон 1

Несколько дней из жизни доктора Калистратовой 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой»

В 1 сезоне сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» в центре событий оказывается молодая врач-гинеколог с отличной репутацией. Несмотря на то что Анна помогла многим женщинам познать радость материнства, у нее самой детей нет. Она давно развелась со своим супругом. Теперь за Анной пытается приударить бывший спортсмен Василий, но Калистратова не спешит принимать его ухаживания. Жизнь героини кардинально меняется, когда она находит в своем кабинете новорожденную девочку с отчеством ее бывшего супруга. Анна принимает решение оставить ребенка и отыскать мужчину.

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Список серий 1-го сезона сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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