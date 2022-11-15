В 1 сезоне сериала «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» в центре событий оказывается молодая врач-гинеколог с отличной репутацией. Несмотря на то что Анна помогла многим женщинам познать радость материнства, у нее самой детей нет. Она давно развелась со своим супругом. Теперь за Анной пытается приударить бывший спортсмен Василий, но Калистратова не спешит принимать его ухаживания. Жизнь героини кардинально меняется, когда она находит в своем кабинете новорожденную девочку с отчеством ее бывшего супруга. Анна принимает решение оставить ребенка и отыскать мужчину.