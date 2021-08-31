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Выжившие: Благие намерения 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Благие намерения
Киноафиша Сериалы Выжившие: Благие намерения Сезоны Сезон 1

Выжившие: Благие намерения 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Благие намерения»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Благие намерения» Глеб ранен в ногу и с трудом бежит по лесу. На пути ему попадается охотник, который помогает мужчине, но вместо благодарности встречает смерть от руки Глеба. Захар успел сообщить, что неподалеку от леса находится его дом, где он живет вместе с супругой Настей. Глеб находит жилище убитого охотника, знакомится с Настей и останавливается у нее, заявляя, что в тяжелых условиях им лучше оказывать помощь друг другу. Он выдает их встречу за удачное стечение обстоятельств, делая вид, что ничего не знает о пропавшем супруге женщины. Но Настя начинает подозревать, что здесь что-то не так...

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Благие намерения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 августа 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 августа 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 августа 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 августа 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 августа 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
31 августа 2021
График выхода всех сериалов
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