В 1 сезоне сериала «Выжившие: Благие намерения» Глеб ранен в ногу и с трудом бежит по лесу. На пути ему попадается охотник, который помогает мужчине, но вместо благодарности встречает смерть от руки Глеба. Захар успел сообщить, что неподалеку от леса находится его дом, где он живет вместе с супругой Настей. Глеб находит жилище убитого охотника, знакомится с Настей и останавливается у нее, заявляя, что в тяжелых условиях им лучше оказывать помощь друг другу. Он выдает их встречу за удачное стечение обстоятельств, делая вид, что ничего не знает о пропавшем супруге женщины. Но Настя начинает подозревать, что здесь что-то не так...