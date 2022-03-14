В 1 сезоне сериала «Янычар» действие происходит в конце XVI века. Казак Алеха недавно похоронил своего отца. Перед смертью тот наказал ему отправиться на чужбину и поклониться до земли Деве Марии. Алеха оседлал коня и двинулся в путь. Проезжая неподалеку от территории султана Османской Империи, герой попадает в плен и превращается в янычара Али. Однако казак слишком любит волю, чтобы обосноваться здесь на долгое время. Алеха не теряет надежды вернуть свободу, исполнить волю родителя, найти свою любовь и вернуться в родные края победителем. Но для этого ему предстоит через многое пройти...