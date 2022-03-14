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Янычар 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Янычар
Киноафиша Сериалы Янычар Сезоны Сезон 1

Янычар 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Янычар»

В 1 сезоне сериала «Янычар» действие происходит в конце XVI века. Казак Алеха недавно похоронил своего отца. Перед смертью тот наказал ему отправиться на чужбину и поклониться до земли Деве Марии. Алеха оседлал коня и двинулся в путь. Проезжая неподалеку от территории султана Османской Империи, герой попадает в плен и превращается в янычара Али. Однако казак слишком любит волю, чтобы обосноваться здесь на долгое время. Алеха не теряет надежды вернуть свободу, исполнить волю родителя, найти свою любовь и вернуться в родные края победителем. Но для этого ему предстоит через многое пройти...

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Янычар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 марта 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 марта 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 марта 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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