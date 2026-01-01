Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Янычар
Кадры
Кадры из сериала «Янычар»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею
Дайте шанс паре серий – уже не оторветесь от этого детектива с 8.3 на IMDb: «мечта, а не сериал»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
После «Радара» скучать не придется: 5 российских фантастических сериалов, которые могут приятно удивить уже в 2026 году
«Дом дракона» повторил роковую ошибку «Первого отдела»: Шибрагиных после нее смешали с грязью – Таргариенов пока пронесло
В «Ходячем замке» должна была быть совсем другая злодейка: Миядзаки вырезал самого важного персонажа из книги и вот почему
«На море еду нервишки подлечить, да тест пройти»: угадаете фильм СССР по курортному названию?
После «Первого отдела» нечего смотреть? Нашла 3 новых детективных сериала июля 2026, которые невозможно бросить на середине
Зачем пересматривать «Игру престолов», если есть эти 5 малоизвестных сериалов Netflix с рейтингом 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российские сериалы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667