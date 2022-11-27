В 3 сезоне сериала «Pørni» история молодой женщины по имени Пьерни продолжается. Она занимается воспитанием дочерей, рожденных от безответственного мужчины, который сбежал в Копенгаген и занимается только своими проблемами. Кроме того, героиня ухаживает за отцом, который впал в ребячество, а также присматривает за своим 15-летним племянником, после того как его мать погибла в автомобильной аварии. Пьерни является социальным работником и испытывает симпатию к окружному прокурору Бьёрнару. Но найти время на личную жизнь женщине не так-то просто, ведь каждый день она сталкивается с массой проблем.