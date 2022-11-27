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Пьерни 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Пьерни
Киноафиша Сериалы Пьерни Сезоны Сезон 3

Pørni
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Пьерни»

В 3 сезоне сериала «Pørni» история молодой женщины по имени Пьерни продолжается. Она занимается воспитанием дочерей, рожденных от безответственного мужчины, который сбежал в Копенгаген и занимается только своими проблемами. Кроме того, героиня ухаживает за отцом, который впал в ребячество, а также присматривает за своим 15-летним племянником, после того как его мать погибла в автомобильной аварии. Пьерни является социальным работником и испытывает симпатию к окружному прокурору Бьёрнару. Но найти время на личную жизнь женщине не так-то просто, ведь каждый день она сталкивается с массой проблем.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Пьерни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Одинаковая процедура каждый год Same prosedyre hvert år
Сезон 3 Серия 1
27 ноября 2022
Проблемы с папой Daddy issues
Сезон 3 Серия 2
27 ноября 2022
Динь-Дон весело на высоте Ding Dong Merrily on High
Сезон 3 Серия 3
4 декабря 2022
Худший день в году Årets verste dag
Сезон 3 Серия 4
4 декабря 2022
С детьми не все в порядке The Kids Are Not Allright
Сезон 3 Серия 5
11 декабря 2022
С днем рождения меня Gratulerer med dagen til meg
Сезон 3 Серия 6
11 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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