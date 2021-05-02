Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пьерни 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пьерни
Киноафиша Сериалы Пьерни Сезоны Сезон 1

Pørni
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пьерни»

В 1 сезоне сериала «Пьерни» в центре событий оказывается молодая женщина, которая уделяет большую часть времени заботе о своих близких. Семья для Пьерни всегда на первом месте независимо от того, с какими трудностями приходится сталкиваться ей самой. Героиня самостоятельно растит двух дочерей и сына своей сестры, а также оказывает поддержку отцу, который переживает кризис. У Пьерни не бывает времени на то, чтобы заняться собственными проблемами, ведь так много людей испытывают в ней потребность буквально каждый день. При этом она старается не унывать и заражает окружающих своей волей к жизни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Пьерни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пока Барнетс лучший Til barnets beste
Сезон 1 Серия 1
2 мая 2021
Мы можем перестать говорить о детях? Kan vi la være å snakke om barn?
Сезон 1 Серия 2
2 мая 2021
Пожалуйста, не заводи девушку Plis, ikke få kjæreste
Сезон 1 Серия 3
2 мая 2021
Позор на каноэ Skammens kanossagang
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2021
Мать года Mother of the year
Сезон 1 Серия 5
2 мая 2021
Ты никогда не будешь один You'll Never Walk Alone
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2021
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше