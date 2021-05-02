В 1 сезоне сериала «Пьерни» в центре событий оказывается молодая женщина, которая уделяет большую часть времени заботе о своих близких. Семья для Пьерни всегда на первом месте независимо от того, с какими трудностями приходится сталкиваться ей самой. Героиня самостоятельно растит двух дочерей и сына своей сестры, а также оказывает поддержку отцу, который переживает кризис. У Пьерни не бывает времени на то, чтобы заняться собственными проблемами, ведь так много людей испытывают в ней потребность буквально каждый день. При этом она старается не унывать и заражает окружающих своей волей к жизни.