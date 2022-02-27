Во 2 сезоне сериала «Пьерни» история молодой женщины по имени Пьерни продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне она и ее близкие пережили ужасную утрату. Эта трагедия стала для героев большим ударом. Оле Йохан раскрыл тайну, которую хранил всю свою жизнь. Лео отказался разговаривать со своим отцом после автомобильной аварии, в которую попала его мать, а Пьерни совершила ошибку, связанную с делом о защите детей. В финале первого сезона Пьерни произносит речь, которая должна была прозвучать из уст Энн. Ханна и Сигрид намеревались поговорить о своем отце, а Пьерни начинают приходить анонимные сообщения неоднозначного характера.