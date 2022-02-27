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Пьерни 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Пьерни
Киноафиша Сериалы Пьерни Сезоны Сезон 2

Pørni
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Пьерни»

Во 2 сезоне сериала «Пьерни» история молодой женщины по имени Пьерни продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне она и ее близкие пережили ужасную утрату. Эта трагедия стала для героев большим ударом. Оле Йохан раскрыл тайну, которую хранил всю свою жизнь. Лео отказался разговаривать со своим отцом после автомобильной аварии, в которую попала его мать, а Пьерни совершила ошибку, связанную с делом о защите детей. В финале первого сезона Пьерни произносит речь, которая должна была прозвучать из уст Энн. Ханна и Сигрид намеревались поговорить о своем отце, а Пьерни начинают приходить анонимные сообщения неоднозначного характера.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Пьерни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Вырваться Snap Out of It
Сезон 2 Серия 1
27 февраля 2022
Голоса из ада Stemor fra helvete
Сезон 2 Серия 2
27 февраля 2022
Лояльность и поглощение кислорода Lojalitet og oksygenopptak
Сезон 2 Серия 3
27 февраля 2022
Немецкое вторжение и семейная терапия Tyskerinvasjon og familieterapi.
Сезон 2 Серия 4
27 февраля 2022
Отец падает - мать кликает Far faller - Mor klikker
Сезон 2 Серия 5
27 февраля 2022
Верблюжье глотание Svelging av kameler
Сезон 2 Серия 6
27 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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