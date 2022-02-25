Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Операция Черный прилив
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Операция Черный прилив
Операция Черный прилив (2022 - 2022) Operación Marea Negra 18+
Год выпуска 2022
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Испано-португальский криминально-драматический мини-сериал «Операция Черный прилив» основан на реальных событиях, произошедших осенью 2019 года. Подводная лодка направляется в Европу через Атлантический океан. Три человека перевозят на ней несколько тонн наркотических веществ. Путешественники переживают шторм, сталкиваются с неисправностью судна и голодом, пытаются разрешить конфликты и испытывают прессинг со стороны сотрудников правоохранительных органов. Полицейские готовят операцию по захвату лодки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алекс Гонсалес
Алекс Гонсалес
Нуно Лопеш
Нуно Лопеш
Луис Саера
Луис Саера
Лусия Мониш
Нереа Баррос
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Операция Черный прилив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши