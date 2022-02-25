Испано-португальский криминально-драматический мини-сериал «Операция Черный прилив» основан на реальных событиях, произошедших осенью 2019 года. Подводная лодка направляется в Европу через Атлантический океан. Три человека перевозят на ней несколько тонн наркотических веществ. Путешественники переживают шторм, сталкиваются с неисправностью судна и голодом, пытаются разрешить конфликты и испытывают прессинг со стороны сотрудников правоохранительных органов. Полицейские готовят операцию по захвату лодки.