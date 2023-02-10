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Операция Черный прилив 2022 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Операция Черный прилив
Киноафиша Сериалы Операция Черный прилив Сезоны Сезон 2

Operación Marea Negra 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Операция Черный прилив»

Во 2 сезоне сериала «Операция Черный прилив» продолжается история о торговцах наркотическими веществами, которые на подводной лодке направляются в Европу через Атлантический океан. Напомним, в предыдущем сезоне в рамках полицейской операции на борту было обнаружено несколько тысяч килограммов кокаина. В новом сезоне события происходят через два года после случившегося. Нандо оказывается за решеткой. История по-прежнему разворачивается в срезе между преступлением и последствиями за него, кровной местью и шатким правосудием. Нандо пытается установить хрупкий баланс между законным и противозаконным в своей жизни.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Операция Черный прилив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episodio 1
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 февраля 2023
Серия 3 Episodio 3
Сезон 2 Серия 3
10 февраля 2023
Серия 4 Episodio 4
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2023
Серия 5 Episodio 5
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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