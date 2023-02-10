Во 2 сезоне сериала «Операция Черный прилив» продолжается история о торговцах наркотическими веществами, которые на подводной лодке направляются в Европу через Атлантический океан. Напомним, в предыдущем сезоне в рамках полицейской операции на борту было обнаружено несколько тысяч килограммов кокаина. В новом сезоне события происходят через два года после случившегося. Нандо оказывается за решеткой. История по-прежнему разворачивается в срезе между преступлением и последствиями за него, кровной местью и шатким правосудием. Нандо пытается установить хрупкий баланс между законным и противозаконным в своей жизни.