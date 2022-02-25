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Операция Черный прилив 2022 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Операция Черный прилив
Киноафиша Сериалы Операция Черный прилив Сезоны Сезон 1

Operación Marea Negra 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Операция Черный прилив»

В 1 сезоне сериала «Операция Черный прилив» события разворачиваются в конце 2019 года. Самодельное подводное судно совершает путешествие через Атлантический океан. На борту находятся три человека, которые везут огромное количество кокаина на продажу. Путешественники сталкиваются со множеством испытаний – от отвратительных погодных условий до неисправности корабля. Сплоченной командой их тоже назвать нельзя – мужчины постоянно ссорятся. За рулем находится молодой предприимчивый боксер, который вынужден был уйти из профессии и остался без средств к существованию. Тем временем полицейские готовятся к захвату экипажа.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Операция Черный прилив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
25 февраля 2022
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
25 февраля 2022
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
25 февраля 2022
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
25 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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