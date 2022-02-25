В 1 сезоне сериала «Операция Черный прилив» события разворачиваются в конце 2019 года. Самодельное подводное судно совершает путешествие через Атлантический океан. На борту находятся три человека, которые везут огромное количество кокаина на продажу. Путешественники сталкиваются со множеством испытаний – от отвратительных погодных условий до неисправности корабля. Сплоченной командой их тоже назвать нельзя – мужчины постоянно ссорятся. За рулем находится молодой предприимчивый боксер, который вынужден был уйти из профессии и остался без средств к существованию. Тем временем полицейские готовятся к захвату экипажа.