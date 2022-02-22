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Тени старого шкафа 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тени старого шкафа
Киноафиша Сериалы Тени старого шкафа Сезоны Сезон 1

Тени старого шкафа 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тени старого шкафа»

В 1 сезоне сериала «Тени старого шкафа» школьная учительница иностранных языков Ксения соглашается оставить любимую работу и устроиться гувернанткой в богатую семью, так как ей очень нужны деньги. Ей необходимо оплатить операцию для младшего брата. Вот только с работодателем ей не везет: хозяин дома Павел оказывается сухим и жестким вдовцом, не желающим ни с кем разговаривать, его дочь Глаша – малолетней истеричкой, а сестра его покойной жены Кира – охотницей за мужчинами. Никто из домочадцев не рад новой прислуге. Тем не менее Ксюше удается найти общий язык с девочкой-подростком и ее отцом. Чего нельзя сказать о ревнивой Кире.

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Список серий 1-го сезона сериала «Тени старого шкафа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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