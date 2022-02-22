В 1 сезоне сериала «Тени старого шкафа» школьная учительница иностранных языков Ксения соглашается оставить любимую работу и устроиться гувернанткой в богатую семью, так как ей очень нужны деньги. Ей необходимо оплатить операцию для младшего брата. Вот только с работодателем ей не везет: хозяин дома Павел оказывается сухим и жестким вдовцом, не желающим ни с кем разговаривать, его дочь Глаша – малолетней истеричкой, а сестра его покойной жены Кира – охотницей за мужчинами. Никто из домочадцев не рад новой прислуге. Тем не менее Ксюше удается найти общий язык с девочкой-подростком и ее отцом. Чего нельзя сказать о ревнивой Кире.