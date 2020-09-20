В 1 сезоне сериала «Мы» Дуглас Петерсен потрясен неожиданным заявлением своей супруги Конни. Она сообщила ему, что задумывается о разводе. При этом Конни по-прежнему готова отправься в запланированное семейное путешествие по Европе. Дуглас обещает вернуть любовь своей жены и наладить отношения с их сыном Альби, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Героям предстоит масштабное турне, полное приключений и неожиданностей. Оно окажет большое влияние на их совместное будущее и позволит каждому из членов семьи разобраться в своих чувствах и отношениях с близкими людьми.