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Мы 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы
Киноафиша Сериалы Мы Сезоны Сезон 1

Us 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мы»

В 1 сезоне сериала «Мы» Дуглас Петерсен потрясен неожиданным заявлением своей супруги Конни. Она сообщила ему, что задумывается о разводе. При этом Конни по-прежнему готова отправься в запланированное семейное путешествие по Европе. Дуглас обещает вернуть любовь своей жены и наладить отношения с их сыном Альби, которые в последнее время оставляют желать лучшего. Героям предстоит масштабное турне, полное приключений и неожиданностей. Оно окажет большое влияние на их совместное будущее и позволит каждому из членов семьи разобраться в своих чувствах и отношениях с близкими людьми.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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