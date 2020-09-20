Британский драматический сериал «Мы» – это история о супружеской паре Петерсонов, погрязшей в рутине и утратившей былую страсть. Конни заявляет Дугласу, что хочет попробовать пожить отдельно, в первый раз за их многолетнюю семейную жизнь. После этого предстоящая поездка в Европу становится для мужчины настоящим испытанием, ведь это последняя возможность спасти союз и расположить к себе сына-тинейджера Альби. Вскоре выясняется, что эти трое не так уж хорошо знают друг друга, несмотря на то что являются семьей...