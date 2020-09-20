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Киноафиша Сериалы Мы
Мы (2020 - 2020) Us 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 58 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность 3 часа 52 минуты
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О чем сериал

Британский драматический сериал «Мы» – это история о супружеской паре Петерсонов, погрязшей в рутине и утратившей былую страсть. Конни заявляет Дугласу, что хочет попробовать пожить отдельно, в первый раз за их многолетнюю семейную жизнь. После этого предстоящая поездка в Европу становится для мужчины настоящим испытанием, ведь это последняя возможность спасти союз и расположить к себе сына-тинейджера Альби. Вскоре выясняется, что эти трое не так уж хорошо знают друг друга, несмотря на то что являются семьей...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Холландер
Том Холландер
Софи Гробёль
Софи Гробёль
Йен де Кестекер
Йен де Кестекер
Том Тейлор
Том Тейлор
Шарлотта Спенсер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
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Кадры из сериала
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