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Лестница 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Лестница
Киноафиша Сериалы Лестница Сезоны Сезон 1

The Staircase
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лестница»

В 1 сезоне сериала «Лестница» в центре событий оказывается автор криминальных романов Майкл Петерсон, который обвиняется в жестокой расправе над своей женой Кэтлин. Сторона обвинения утверждает, что мужчина забил свою супругу до смерти при помощи острого предмета. По версии самого Майкла, она упала с лестницы в состоянии алкогольного опьянения и разбилась. Многие считали, что погибшая так и не сумела простить супругу его интимной связи с мужчинами. Майкл, в свою очередь, заявляет, что их отношения были полностью свободными от всяческих предрассудков, и Кэтлин всегда знала о его бисексуальности.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лестница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
911
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Рукокрылые Chiroptera
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
Великий обманщик The Great Dissembler
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Здравый смысл Common Sense
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2022
Бьющееся сердце The Beating Heart
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2022
Красный в зубах и когтях Red in Tooth and Claw
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2022
Ищите, и вы найдете Seek and Ye Shall
Сезон 1 Серия 7
2 июня 2022
Возлюбленные Америки America's Sweethearts
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2022
График выхода всех сериалов
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