В 1 сезоне сериала «Лестница» в центре событий оказывается автор криминальных романов Майкл Петерсон, который обвиняется в жестокой расправе над своей женой Кэтлин. Сторона обвинения утверждает, что мужчина забил свою супругу до смерти при помощи острого предмета. По версии самого Майкла, она упала с лестницы в состоянии алкогольного опьянения и разбилась. Многие считали, что погибшая так и не сумела простить супругу его интимной связи с мужчинами. Майкл, в свою очередь, заявляет, что их отношения были полностью свободными от всяческих предрассудков, и Кэтлин всегда знала о его бисексуальности.