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В парке Чаир 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В парке Чаир
Киноафиша Сериалы В парке Чаир Сезоны Сезон 1

V parke Chair 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «В парке Чаир»

В 1 сезоне сериала «В парке Чаир» старшеклассницы простой советской школы готовятся к выпускному балу. У четырех закадычных подруг есть свои мечты и планы. Люба хочет поступить в актерское училище и сразить своим талантом одноклассника-поэта Сережу. Алина мечтает о счастливом браке с местным красавчиком Вилькой. Соня надеется встретить свою любовь в университете, а Аня и вовсе скрывает от подружек свои планы. Она хочет сперва достичь целей, а потом уже строить семью. Но на дворе стоит 1940 год, и к стране подступает страшнейшая в истории война. Девушки даже не подозревают, как сложатся их жизни на самом деле.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В парке Чаир» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 апреля 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2025
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2025
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 апреля 2025
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
26 апреля 2025
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
26 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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