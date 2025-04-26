В 1 сезоне сериала «В парке Чаир» старшеклассницы простой советской школы готовятся к выпускному балу. У четырех закадычных подруг есть свои мечты и планы. Люба хочет поступить в актерское училище и сразить своим талантом одноклассника-поэта Сережу. Алина мечтает о счастливом браке с местным красавчиком Вилькой. Соня надеется встретить свою любовь в университете, а Аня и вовсе скрывает от подружек свои планы. Она хочет сперва достичь целей, а потом уже строить семью. Но на дворе стоит 1940 год, и к стране подступает страшнейшая в истории война. Девушки даже не подозревают, как сложатся их жизни на самом деле.