В парке Чаир
Статьи о сериале «В парке Чаир»
Статьи о сериале «В парке Чаир»
Вся информация о сериале
Перескочили на 30+ лет: в сериале «В парке Чаир» есть неприметный ляп — присмотритесь к коробку спичек (фото)
Эту оплошность заметили только самые внимательные зрители.
1 комментарий
16 мая 2025 20:03
Понравился «В парке Чаир»? Вот еще 3 похожих сериала с рейтингом выше 8 — про войну, любовь и молодость
Если любите истории про сильных духом героев, стоит дать шанс этим проектам.
Написать
16 мая 2025 12:19
Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей
Зиночка только хохотала, когда Грозный шептал ей на ухо: но на самом деле Яковлев в «Иване Васильевиче» не говорил ничего веселого
Брагин в «Первом отделе» пил кофе только так: именно с этой добавкой любил больше всего — без нее не то
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
«Я даже била Брыльску»: лучшие подруги на экране, враги в жизни — что не поделила Талызина с коллегой по «Иронии судьбы»
Москвичи на месте? Лишь коренные жители столицы угадают 5/5 отечественных фильмов по Белокаменной в кадре (и шедевр Меньшова тут не ждите)
От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
