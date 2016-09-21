В 4 сезоне 6 серии сериала «Полиция Чикаго» Берджесс со своим новым напарником Соренсеном реагируют на жалобу от жильцов дома. Они обнаруживают на месте убитую девочку-тинейджера. В этом доме живет известный игрок в бейсбол Джейк Маккой.
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