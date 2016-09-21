В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи

Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb

«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»

НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах

В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам

Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит

Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»

Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5