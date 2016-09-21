В 4 сезоне 16 серии сериала «Полиция Чикаго» полицейские занимаются расследованием возгорания на складе, которое для Олински становится личной трагедией. Там была его дочь, которую экстренно госпитализировали. Ее жизни угрожает опасность.
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