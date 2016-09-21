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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 4 Серия 12

Полиция Чикаго 2014 12 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 4 / Серия 1 21 сентября 2016
Сезон 4 / Серия 2 28 сентября 2016
Сезон 4 / Серия 3 5 октября 2016
Сезон 4 / Серия 4 12 октября 2016
Сезон 4 / Серия 5 26 октября 2016
Сезон 4 / Серия 6 9 ноября 2016
Сезон 4 / Серия 7 16 ноября 2016
Сезон 4 / Серия 8 16 ноября 2016
Сезон 4 / Серия 9 3 января 2017
Сезон 4 / Серия 10 4 января 2017
Сезон 4 / Серия 11 11 января 2017
Сезон 4 / Серия 12 18 января 2017
Сезон 4 / Серия 13 8 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 14 15 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 15 22 февраля 2017
Сезон 4 / Серия 16 1 марта 2017
Сезон 4 / Серия 17 22 марта 2017
Сезон 4 / Серия 18 29 марта 2017
Сезон 4 / Серия 19 5 апреля 2017
Сезон 4 / Серия 20 26 апреля 2017
Сезон 4 / Серия 21 3 мая 2017
Сезон 4 / Серия 22 10 мая 2017
Сезон 4 / Серия 23 17 мая 2017
О чем серия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники разведки находятся в тяжелом положении. Подозреваемые в убийстве прячутся в храме, а священнослужители не пускают туда полицию. Этуотер дебютирует в качестве комедианта в баре.

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