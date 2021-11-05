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Азиз 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Азиз
Киноафиша Сериалы Азиз Сезоны Сезон 1

Aziz
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 28
Продолжительность сезона 56 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Азиз»

В 1 сезоне сериала «Азиз» в центре событий оказывается молодой мужчина по имени Азиз Пайдар, сын семейства Пайдар, крупнейшего торговца коврами в Антакии. Его жизнь полна достатка. Но все меняется, когда Азиз случайно убивает сына лейтенанта Андре. Он вынужден бежать из страны, покинув свою семью и единственную любовь, чтобы спастись от преследования спецслужб. Через 2 года, когда все сочли его погибшим, Азиз неожиданно объявился в родных краях. Он застал полностью изменившийся город, оккупированный французами. А его возлюбленная собирается выйти замуж за другого мужчину.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Азиз График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2021
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2021
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
14 января 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
21 января 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
28 января 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
4 февраля 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
11 февраля 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
18 февраля 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
25 февраля 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
4 марта 2022
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
11 марта 2022
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
18 марта 2022
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
25 марта 2022
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
1 апреля 2022
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
15 апреля 2022
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
22 апреля 2022
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
29 апреля 2022
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
6 мая 2022
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
13 мая 2022
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
20 мая 2022
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
27 мая 2022
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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