В 1 сезоне сериала «Азиз» в центре событий оказывается молодой мужчина по имени Азиз Пайдар, сын семейства Пайдар, крупнейшего торговца коврами в Антакии. Его жизнь полна достатка. Но все меняется, когда Азиз случайно убивает сына лейтенанта Андре. Он вынужден бежать из страны, покинув свою семью и единственную любовь, чтобы спастись от преследования спецслужб. Через 2 года, когда все сочли его погибшим, Азиз неожиданно объявился в родных краях. Он застал полностью изменившийся город, оккупированный французами. А его возлюбленная собирается выйти замуж за другого мужчину.