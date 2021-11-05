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Постер к сериалу Азиз
Постер к сериалу Азиз
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Азиз
Азиз (2021 - …) Aziz
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность 56 часов 0 минут
О чем сериал

Турецкий драматический сериал «Азиз» – это история о молодом мужчине из Антакии. Он влюблен в девушку по имени Дильруба и собирается сделать ей предложение. Но судьба уготовила для него тяжелые испытания. Сам того не желая, Азиз убил лейтенанта французской армии и подвергся преследованию со стороны спецслужб. Азизу приходится оставить свою избранницу и удариться в бега. Когда проходит много лет после этого происшествия, герой принимает решение вернуться. Он надеется, что о трагической случайности все забыли...

Азиз - трейлер
Азиз
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Симай Барлас
Эрен Хаджисалихоглу
Мурат Йылдырым
Дамла Сонмез
Ахмет Мюмтаз Тайлан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Азиз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 28 эпизодов
 
Кадры из сериала
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