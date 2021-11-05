Турецкий драматический сериал «Азиз» – это история о молодом мужчине из Антакии. Он влюблен в девушку по имени Дильруба и собирается сделать ей предложение. Но судьба уготовила для него тяжелые испытания. Сам того не желая, Азиз убил лейтенанта французской армии и подвергся преследованию со стороны спецслужб. Азизу приходится оставить свою избранницу и удариться в бега. Когда проходит много лет после этого происшествия, герой принимает решение вернуться. Он надеется, что о трагической случайности все забыли...