Сериал «Игра в дочки-матери» – это мелодрама о силе материнской любви. Молодая женщина Марина одна воспитывает приемную дочку Яночку и заведует библиотекой. Однажды ее возлюбленный Андрей предлагает ей пожениться и переехать ей с дочерью в его дом. Но счастье длится недолго: лучшая подруга Татьяна предоставляет Марине свидетельства измены возлюбленного. Оставшись без жениха, работы и дома, женщина переезжает к Тане. Вот только вскоре она понимает, что ее подруга – вовсе не та, за кого себя выдает.