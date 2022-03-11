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Киноафиша Сериалы Игра в дочки-матери
Игра в дочки-матери (2022 - 2022) Игра в дочки-матери 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «Игра в дочки-матери» – это мелодрама о силе материнской любви. Молодая женщина Марина одна воспитывает приемную дочку Яночку и заведует библиотекой. Однажды ее возлюбленный Андрей предлагает ей пожениться и переехать ей с дочерью в его дом. Но счастье длится недолго: лучшая подруга Татьяна предоставляет Марине свидетельства измены возлюбленного. Оставшись без жениха, работы и дома, женщина переезжает к Тане. Вот только вскоре она понимает, что ее подруга – вовсе не та, за кого себя выдает.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Степан Старчиков
Игорь Теплов
Всеволод Макаров
Мария Абрамова
Мария Абрамова
Мария Абрамова
Мария Абрамова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игра в дочки-матери - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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