В 1 сезоне сериала «Игра в дочки-матери» провинциальная библиотекарша Марина живет вдвоем с двенадцатилетней приемной дочкой Яной и мечтает о семейном счастье. И судьба отвечает на ее молитвы: в ее жизни появляется серьезный и заботливый Андрей, который предлагает ей руку и сердце. Одно смущает Марину: она находит в телефоне любимого странную переписку. Ее подруга Таня помогает ей провести расследование и обнаруживает подтверждение измены Андрея. Не в силах это простить, женщина разрывает помолвку и переезжает вместе с дочкой к Тане. Но вскоре она замечает, что подруга слишком привязана к Яне, да и сходство между ними явно не случайно.