Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Игра в дочки-матери 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра в дочки-матери
Киноафиша Сериалы Игра в дочки-матери Сезоны Сезон 1

Игра в дочки-матери 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра в дочки-матери»

В 1 сезоне сериала «Игра в дочки-матери» провинциальная библиотекарша Марина живет вдвоем с двенадцатилетней приемной дочкой Яной и мечтает о семейном счастье. И судьба отвечает на ее молитвы: в ее жизни появляется серьезный и заботливый Андрей, который предлагает ей руку и сердце. Одно смущает Марину: она находит в телефоне любимого странную переписку. Ее подруга Таня помогает ей провести расследование и обнаруживает подтверждение измены Андрея. Не в силах это простить, женщина разрывает помолвку и переезжает вместе с дочкой к Тане. Но вскоре она замечает, что подруга слишком привязана к Яне, да и сходство между ними явно не случайно.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Игра в дочки-матери» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше