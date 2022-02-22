В 1 сезоне сериала «Cat Burglar» рассказывается история находчивого плута-кота по кличке Роуди. Его главная задача – проникнуть в музей, где хранятся произведения искусства, представляющие особую ценность. Он собирается похитить несколько бесценных картин. Для того чтобы выполнить задачу, Роуди нужен план. Музей охраняет верный пес по прозвищу Арахис, который стоит на входе и следит за тем, чтобы в музей не пробрались мошенники и безбилетники. Зрители должны помочь Роуди обойти сторожа и проникнуть в здание. Это можно сделать несколькими способами, которые приведут к разным результатам.