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Кот-ворюга 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кот-ворюга
Киноафиша Сериалы Кот-ворюга Сезоны Сезон 1

Cat Burglar 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кот-ворюга»

В 1 сезоне сериала «Cat Burglar» рассказывается история находчивого плута-кота по кличке Роуди. Его главная задача – проникнуть в музей, где хранятся произведения искусства, представляющие особую ценность. Он собирается похитить несколько бесценных картин. Для того чтобы выполнить задачу, Роуди нужен план. Музей охраняет верный пес по прозвищу Арахис, который стоит на входе и следит за тем, чтобы в музей не пробрались мошенники и безбилетники. Зрители должны помочь Роуди обойти сторожа и проникнуть в здание. Это можно сделать несколькими способами, которые приведут к разным результатам.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Кот-ворюга График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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