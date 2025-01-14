Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Бегущий по лезвию 2099
Новости
Новости о сериале «Бегущий по лезвию 2099»
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Новости о сериале «Бегущий по лезвию 2099»
Вся информация о сериале
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
Написать
14 января 2025 13:28
Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»
Он также поделился новостями о предстоящем многосерийном продолжении фильма.
Написать
9 августа 2023 13:48
Пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет один из режиссеров «Игры престолов»
По слухам, ведущую роль может сыграть звезда «Убивая Еву» Джоди Комер.
Написать
15 марта 2023 13:55
Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»
Это будет продолжение фильма «Бегущий по лезвию 2049» с некой провокационной сюжетной линией.
Написать
16 сентября 2022 07:31
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667