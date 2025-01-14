Меню
Вся информация о сериале
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
14 января 2025 13:28
Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049»
Ридли Скотт сожалеет об отказе снять «Бегущего по лезвию 2049» Он также поделился новостями о предстоящем многосерийном продолжении фильма.
9 августа 2023 13:48
Пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет один из режиссеров «Игры престолов»
Пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет один из режиссеров «Игры престолов» По слухам, ведущую роль может сыграть звезда «Убивая Еву» Джоди Комер.
15 марта 2023 13:55
Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099»
Студия Amazon готовит сериал «Бегущий по лезвию 2099» Это будет продолжение фильма «Бегущий по лезвию 2049» с некой провокационной сюжетной линией.
16 сентября 2022 07:31
