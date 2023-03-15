Пилотный эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет один из режиссеров «Игры престолов»

Масштабный сериал Amazon Prime Video по вселенной «Бегущего по лезвию» обрел режиссера пилотного эпизода. Согласно Deadline, постановкой первой серии займется номинант на премию «Эмми» Джереми Подесва («Игра престолов», «Станция одиннадцать»).

Шоураннером проекта выступает Силка Луиза, ответственная за прошлогоднее шоу Apple TV+ «Сияющие». Производство курируют создатель оригинальной ленты Ридли Скотт, автор сиквела Майкл Грин и продюсеры из студии Alcon Entertainment. Также выяснилось, что к команде сценаристов присоединился Том Специали («Оставленные»).

Многосерийный сиквел культовой франшизы получил название «Бегущий по лезвию 2099». О сюжете сведений пока нет, но действие развернется спустя полвека после событий фильма Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Официальной информации о кастинге пока нет, однако на прошлой неделе авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что на одну из ведущих ролей рассматривается звезда «Убивая Еву» Джоди Комер. Скотт успешно сотрудничал с актрисой на съемках «Последней дуэли» и собирался дать ей роль в своем фильме о Наполеоне, но Комер помешал загруженный график.