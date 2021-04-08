В 1 сезоне сериала «Бунтарка» талантливая и амбициозная женщина-адвокат Энни Белло отстаивает в суде интересы слабых и малообеспеченных клиентов. Она работает не ради денег, а ради справедливости, так как сама выросла в неблагополучной бедной семье рабочих. У Энни нет профессионального образования, но это не мешает ей выигрывать суды, втаптывая в грязь недобросовестных бизнесменов и владельцев крупных корпораций. За взбалмошный характер и бесстрашие коллеги прозвали ее Ребел, что переводится как «Смутьянка». Энни защищает женщин от домашних тиранов, борется с монополистами и заставляет начальников выплатить зарплаты.