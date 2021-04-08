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Бунтарка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бунтарка
Киноафиша Сериалы Бунтарка Сезоны Сезон 1

Rebel 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бунтарка»

В 1 сезоне сериала «Бунтарка» талантливая и амбициозная женщина-адвокат Энни Белло отстаивает в суде интересы слабых и малообеспеченных клиентов. Она работает не ради денег, а ради справедливости, так как сама выросла в неблагополучной бедной семье рабочих. У Энни нет профессионального образования, но это не мешает ей выигрывать суды, втаптывая в грязь недобросовестных бизнесменов и владельцев крупных корпораций. За взбалмошный характер и бесстрашие коллеги прозвали ее Ребел, что переводится как «Смутьянка». Энни защищает женщин от домашних тиранов, борется с монополистами и заставляет начальников выплатить зарплаты.

 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бунтарка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2021
Пациент Х Patient X
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Супергерой Superhero
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2021
Правильная вещь The Right Thing
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2021
Сгоревшее сердце Heart Burned
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2021
Просто потому, что ты параноик Just Because You're Paranoid
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2021
Гонка Race
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2021
Все дело в химии It's All About the Chemistry
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2021
Пробный день Trial Day
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2021
36 часов 36 Hours
Сезон 1 Серия 10
10 июня 2021
График выхода всех сериалов
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