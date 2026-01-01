Оповещения от Киноафиши
Места съёмок

Места и даты съемок сериала Бунтарка

Основные места съемок сериала Бунтарка

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США

Где снимали известные сцены

Адвокатское бюро Джулиана Круза
Колоннада Уилшир — бульвар Уилшир, 3701, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
