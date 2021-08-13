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Приманка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Приманка
Киноафиша Сериалы Приманка Сезоны Сезон 1

Deceit 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приманка»

В 1 сезоне сериала «Приманка» молодая сотрудница полиции Сэди Бирн мечтает о повышении и героической славе. И это понятно: девушка давно заслужила поощрение, в одиночку распутав дело о наркосиндикате. Однако шеф не оценил ее заслуги, и теперь Сэди готова буквально вылезти из кожи, чтобы еще раз продемонстрировать свои таланты. Она берется за новое громкое дело: молодая мать-одиночка изнасилована и убита. Фоторобот, составленный по словам свидетелей, идеально соответствует профилю обаятельного мужчины – Колина Стэгга. Но против него нет ни одной улики, поэтому детектив решает поработать приманкой и завести отношения с подозреваемым.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Приманка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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