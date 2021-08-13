В 1 сезоне сериала «Приманка» молодая сотрудница полиции Сэди Бирн мечтает о повышении и героической славе. И это понятно: девушка давно заслужила поощрение, в одиночку распутав дело о наркосиндикате. Однако шеф не оценил ее заслуги, и теперь Сэди готова буквально вылезти из кожи, чтобы еще раз продемонстрировать свои таланты. Она берется за новое громкое дело: молодая мать-одиночка изнасилована и убита. Фоторобот, составленный по словам свидетелей, идеально соответствует профилю обаятельного мужчины – Колина Стэгга. Но против него нет ни одной улики, поэтому детектив решает поработать приманкой и завести отношения с подозреваемым.