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Сияющие 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сияющие
Киноафиша Сериалы Сияющие Сезоны Сезон 1

Shining Girls 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сияющие»

В 1 сезоне сериала «Сияющие» события разворачиваются в американском штате Чикаго. Главная героиня – местная журналистка – становится жертвой нападения. Мужчине удается скрыться. Женщина решает провести собственное расследование, чтобы отомстить насильнику. В скором времени она узнает, что этот человек появился здесь из прошлого. Он нашел способ путешествовать во времени и прибыл в современный Чикаго из 1930 года. Однако для того, чтобы сохранять за собой возможность пользоваться телепортом, мужчине приходится каждый раз совершать убийства «сияющих» девушек.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Сияющие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Линия разреза Cutline
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2022
Вечная тьма Evergreen
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2022
Накануне Overnight
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2022
Со ссылкой на источник Attribution
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2022
Сенсация Screamer
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2022
Яркий свет Bright
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2022
Оффсет Offset
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2022
30
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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