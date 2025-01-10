Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Ужастики 2023 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Ужастики
Сезоны
Сезон 2
Goosebumps
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
10 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 24 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ужастики
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не лезьте в подвал, часть 1
Stay Out of the Basement, Part I
Сезон 2
Серия 1
10 января 2025
Не лезьте в подвал, часть 2
Stay Out of the Basement, Part II
Сезон 2
Серия 2
10 января 2025
Автомобиль с привидениями
The Haunted Car
Сезон 2
Серия 3
10 января 2025
Кровь монстров
Monster Blood
Сезон 2
Серия 4
10 января 2025
Мальчик, который плакал по монстру
The Boy Who Cried Monster
Сезон 2
Серия 5
10 января 2025
Девушка по соседству
The Girl Next Door
Сезон 2
Серия 6
10 января 2025
Добро пожаловать в лагерь кошмаров
Welcome to Camp Nightmare
Сезон 2
Серия 7
10 января 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
10 января 2025
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667