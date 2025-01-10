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Ужастики 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ужастики
Киноафиша Сериалы Ужастики Сезоны Сезон 2

Goosebumps
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты

Рейтинг сериала

0.0
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6.7 IMDb
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Список серий сериала Ужастики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Не лезьте в подвал, часть 1 Stay Out of the Basement, Part I
Сезон 2 Серия 1
10 января 2025
Не лезьте в подвал, часть 2 Stay Out of the Basement, Part II
Сезон 2 Серия 2
10 января 2025
Автомобиль с привидениями The Haunted Car
Сезон 2 Серия 3
10 января 2025
Кровь монстров Monster Blood
Сезон 2 Серия 4
10 января 2025
Мальчик, который плакал по монстру The Boy Who Cried Monster
Сезон 2 Серия 5
10 января 2025
Девушка по соседству The Girl Next Door
Сезон 2 Серия 6
10 января 2025
Добро пожаловать в лагерь кошмаров Welcome to Camp Nightmare
Сезон 2 Серия 7
10 января 2025
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
10 января 2025
График выхода всех сериалов
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