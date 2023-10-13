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Ужастики 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ужастики
Киноафиша Сериалы Ужастики Сезоны Сезон 1

Goosebumps
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ужастики»

В 1 сезоне сериала «Ужастики» в центре событий оказываются пятеро учеников старшей школы, которые обладают сверхъестественными силами. Понимая, что их городу угрожает опасность, ребята объединяются и встают на его защиту. Им предстоит сплотиться и действовать сообща, благодаря чему они лучше узнают друг друга, становятся ближе и учатся работать в команде. Однако никто не отменял и соперничества, предательства и недомолвок. Кроме того, герои узнают много нового о себе и своем прошлом, в том числе подростковые тайны своих родителей. Героям предстоит пройти непростой путь, но их цель оправдывает затраченные усилия.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Ужастики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Скажи сыр и умри! Say Cheese and Die!
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2023
Маска с привидениями The Haunted Mask
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2023
Часы с кукушкой судьбы The Cuckoo Clock of Doom
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2023
Иди ешь червей Go Eat Worms
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2023
Читатель, остерегайся Reader Beware
Сезон 1 Серия 5
13 октября 2023
Ночь живого манекена Night of the Living Dummy
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Почувствуйте себя мурашками Give Yourself Goosebumps
Сезон 1 Серия 7
27 октября 2023
Ты не можешь меня напугать You Can't Scare Me
Сезон 1 Серия 8
3 ноября 2023
Ночь живого манекена. Часть 2 Night of the Living Dummy: Part 2
Сезон 1 Серия 9
10 ноября 2023
Добро пожаловать в Страну Ужасов Welcome to Horrorland
Сезон 1 Серия 10
17 ноября 2023
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