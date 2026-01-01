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Награды и номинации «Презумпция невиновности»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Лучший актёр в драматическом телесериале
Номинант
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
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