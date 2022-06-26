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Должник 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Должник
Киноафиша Сериалы Должник Сезоны Сезон 1

Должник 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Должник»

В 1 сезоне сериала «Должник» бывший боец спецназа Алексей Потапов ведет счастливую и размеренную жизнь со своей семьей. Он буквально носит на руках любимую супругу и с замиранием сердца следит за школьными успехами сына. На жизнь он зарабатывает учительским трудом, возглавив детскую секцию по единоборствам. Однако в один страшный день весь мир Потапова рушится. Влиятельный бизнесмен Семенов на своей крутой иномарке сбивает маленького Даню. Мальчик погибает, а виновник его смерти откупается от полиции. Попытка Алексея отомстить ему самостоятельно завершается тюремным сроком. Но теперь он на свободе и жаждет справедливости.

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Список серий 1-го сезона сериала «Должник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2022
График выхода всех сериалов
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