Уокер: Независимость
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Канал The CW закрыл сериалы «Винчестеры», «Уокер: Независимость» и «Кунг-фу»
Создатели отмененных шоу заявили, что будут бороться за жизнь своих проектов.
Написать
13 мая 2023 12:48
Новое руководство The CW не будет продлевать сериалы «Винчестеры» и «Уокер: Независимость»
Отмена шоу стала очередным витком новой стратегии компании по сокращению расходов.
Написать
2 ноября 2022 13:26
Стало известно, когда в эфире стартуют приквелы «Сверхъестественного» и «Уокера»
Премьеры намечены на октябрь.
Написать
6 июля 2022 13:01
