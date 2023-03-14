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Рыцари Готэма 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рыцари Готэма
Киноафиша Сериалы Рыцари Готэма Сезоны Сезон 1

Gotham Knights
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рыцари Готэма»

В 1 сезоне сериала «Рыцари Готэма действие происходит на улицах Готэм-Сити после того, как Брюс Уэйн погиб. После гибели как Бэтмена, так и комиссара Джеймса Гордона криминальная ситуация в городе ухудшилась. Многие преступники почувствовали себя безнаказанно. На улицах начали орудовать члены секретной организации Суд Сов. Место Бэтмена вскоре займут его последователи — Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бетгел. Им предстоит встать на страже Готэма и защищать мирных граждан от злоумышленников. Но сначала банде предстоит отстоять собственную честь и восстановить репутацию.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рыцари Готэма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2023
Место преступления Scene of the Crime
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2023
Под давлением Under Pressure
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2023
О палачах и предательствах Of Butchers and Betrayals
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2023
Больше денег, больше проблем More Money, More Problems
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2023
Холод в Готэме A Chill in Gotham
Сезон 1 Серия 6
25 апреля 2023
Плохо быть хорошим Bad to Be Good
Сезон 1 Серия 7
2 мая 2023
Брюхо зверя Belly of the Beast
Сезон 1 Серия 8
9 мая 2023
Темный рыцарь души Dark Knight of the Soul
Сезон 1 Серия 9
23 мая 2023
Ядовитая пилюля Poison Pill
Сезон 1 Серия 10
30 мая 2023
Проблемы с папой Daddy Issues
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2023
Город Сов City of Owls
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2023
Ночь сов Night of the Owls
Сезон 1 Серия 13
27 июня 2023
График выхода всех сериалов
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