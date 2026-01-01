Оповещения от Киноафиши
Рыцари Готэма
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Рыцари Готэма
Основные места съемок сериала Рыцари Готэма
Атланта, штат Джорджия, США
штат Джорджия, США
Где снимали известные сцены
пилотный эпизод
Торонто, Онтарио, Канада
пилотный эпизод
Гамильтон, Онтарио, Канада
Ратуша Готэма
Суд Льюиса Р. Слейтона — ул. Прайор, 136, центр Атланты, Джорджия, США
Даты съемок сериала Рыцари Готэма
13 апреля 2022 - 2 мая 2022
13 сентября 2022 - 10 февраля 2023
