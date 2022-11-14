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Баренцево море 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Баренцево море
Киноафиша Сериалы Баренцево море Сезоны Сезон 1

Баренцево море 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Баренцево море»

В 1 сезоне сериала «Баренцево море» действие происходит в 1944 году. Война с фашистской Германией в самом разгаре. Согласно данным от спецагентов, в северном порту готовится крупный диверсионный акт. Этот объект имеет большое стратегическое значение: при помощи него СССР каждый день получает помощь от союзников. В центре событий оказываются отважные герои Елена Солей и Сергей Сабуров. Им нужно сделать все, чтобы помешать вражеским силам осуществить свои планы, и не допустить проведения операции, которая будет иметь катастрофические последствия для Советского Союза.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Баренцево море График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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