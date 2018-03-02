Menu
The Neighbors 2014 - 2019 season 3

The Neighbors season 3 poster
Nieuwe Buren 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"The Neighbors" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы продолжается. Лекс влюбился в Еву, которая мечтает создать новую семью и завести ребенка. Питер принимает решение оставить роман с Евой в прошлом и начать строить жизнь со своим терапевтом, но известие о Сьорс меняет его планы. Штеффи случайно знакомится с Майло и ее братьями, которые полны желания поквитаться с Лексом. По досадному стечению обстоятельств, в гараже происходит чудовищная авария, после которой Штеффи оказывается в больнице и умирает. Ее смерть только укрепляет решимость братьев Майло отомстить Лексу. Представители программы защиты свидетелей узнают, что Штеффи навещала свою семью.

Series rating

7.0
12 votes
7.1 IMDb

"The Neighbors" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Aflevering 1
Season 3 Episode 1
2 March 2018
Aflevering 2
Season 3 Episode 2
2 March 2018
Aflevering 3
Season 3 Episode 3
2 March 2018
Aflevering 4
Season 3 Episode 4
2 March 2018
Aflevering 5
Season 3 Episode 5
2 March 2018
Aflevering 6
Season 3 Episode 6
2 March 2018
Aflevering 7
Season 3 Episode 7
2 March 2018
Aflevering 8
Season 3 Episode 8
2 March 2018
Aflevering 9
Season 3 Episode 9
2 March 2018
Aflevering 10
Season 3 Episode 10
2 March 2018
