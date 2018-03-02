В 3 сезоне сериала «Соседи» история Питера и Евы продолжается. Лекс влюбился в Еву, которая мечтает создать новую семью и завести ребенка. Питер принимает решение оставить роман с Евой в прошлом и начать строить жизнь со своим терапевтом, но известие о Сьорс меняет его планы. Штеффи случайно знакомится с Майло и ее братьями, которые полны желания поквитаться с Лексом. По досадному стечению обстоятельств, в гараже происходит чудовищная авария, после которой Штеффи оказывается в больнице и умирает. Ее смерть только укрепляет решимость братьев Майло отомстить Лексу. Представители программы защиты свидетелей узнают, что Штеффи навещала свою семью.