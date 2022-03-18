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Жизнь и Бет 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь и Бет
Киноафиша Сериалы Жизнь и Бет Сезоны Сезон 1

Life & Beth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь и Бет»

В 1 сезоне сериала «Жизнь и Бет» в центре событий оказывается успешная молодая женщина по имени Бет. Она живет на Манхэттене вместе со своим молодым человеком и зарабатывает торговлей алкоголем. Со стороны каждый решит, что у Бет безупречная жизнь, но внезапное трагическое происшествие заставляет ее вернуться на семейную ферму и погрузиться в чтение своих дневниковых записей. Благодаря им, героиня понимает, что на самом деле она хочет от жизни чего-то совершенно другого. Разобраться с собой и отыскать правильный путь Бет помогает фермер и по совместительству кулинар по имени Джон.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Жизнь и Бет График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жизнь и Бет Life & Beth
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Мы скорбим We're Grieving
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
На острове Out on the Island
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Блины Pancakes
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Справедливый Fair
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Лодка Boat
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Леонард Leonard
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Возвращение домой Homegoing
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
МРТ MRI
Сезон 1 Серия 9
18 марта 2022
Поцелуй от розы Kiss from a Rose
Сезон 1 Серия 10
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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