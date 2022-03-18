Menu
Season premiere 18 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Жизнь и Бет» в центре событий оказывается успешная молодая женщина по имени Бет. Она живет на Манхэттене вместе со своим молодым человеком и зарабатывает торговлей алкоголем. Со стороны каждый решит, что у Бет безупречная жизнь, но внезапное трагическое происшествие заставляет ее вернуться на семейную ферму и погрузиться в чтение своих дневниковых записей. Благодаря им, героиня понимает, что на самом деле она хочет от жизни чего-то совершенно другого. Разобраться с собой и отыскать правильный путь Бет помогает фермер и по совместительству кулинар по имени Джон.

6.3
Rate 13 votes
6.6 IMDb

Season 1
Season 2
Season 1 Episode 1
18 March 2022
We're Grieving
Season 1 Episode 2
18 March 2022
Out on the Island
Season 1 Episode 3
18 March 2022
Pancakes
Season 1 Episode 4
18 March 2022
Fair
Season 1 Episode 5
18 March 2022
Boat
Season 1 Episode 6
18 March 2022
Leonard
Season 1 Episode 7
18 March 2022
Homegoing
Season 1 Episode 8
18 March 2022
MRI
Season 1 Episode 9
18 March 2022
Kiss from a Rose
Season 1 Episode 10
18 March 2022
