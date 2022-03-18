В 1 сезоне сериала «Жизнь и Бет» в центре событий оказывается успешная молодая женщина по имени Бет. Она живет на Манхэттене вместе со своим молодым человеком и зарабатывает торговлей алкоголем. Со стороны каждый решит, что у Бет безупречная жизнь, но внезапное трагическое происшествие заставляет ее вернуться на семейную ферму и погрузиться в чтение своих дневниковых записей. Благодаря им, героиня понимает, что на самом деле она хочет от жизни чего-то совершенно другого. Разобраться с собой и отыскать правильный путь Бет помогает фермер и по совместительству кулинар по имени Джон.